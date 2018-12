Tot zes jaar cel voor hennepbende

De rechtbank in Arnhem heeft drie mannen, die deel uitmaakten van een groep hennepkwekers en -handelaren, veroordeeld tot celstraffen van vijf en zes jaar. De bende was betrokken bij zeker veertien kwekerijen. Vanuit een zogeheten growshop in Velp werden hennep en hennepstekken verhandeld.

De bende is actief geweest tussen 2007 en 2015. In het onderzoek waren 22 verdachten. Bij vijf van hen zijn vuurwapens, patronen, stroomstootwapens of busjes pepperspray aangetroffen.

De veroordeling van de drie hoofdverdachten, de leiders van de bende, geldt ook het witwassen van criminele winsten. Het gaat om twee mannen van 53 en 42 uit Arnhem en een 49-jarige man uit Spanje.

Drie verdachten hebben behalve over hun eigen betrokkenheid ook over die van medeverdachten verklaard. De rechtbank merkt in het vonnis op dat zij sinds 2015 in angst leven en nog steeds worden bedreigd. Zij hebben geheel voorwaardelijke celstraffen gekregen.