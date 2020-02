Tot zes jaar cel voor cocaïnelabs in centrum Den Haag

Zes leden van een Albanese drugsbende hebben tot zes jaar cel gekregen. De bende runde in hartje Den Haag cocaïnelabs, in panden aan de Frederikstraat en de Laan van Meerdervoort. Daar werden grote hoeveelheden drugs gewassen, versneden en geperst.

De 48-jarige Albanees Shelqim B. kreeg van de rechtbank in Den Haag de hoogste straf opgelegd. Twee andere Albanezen moeten vier jaar zitten en een vierde, Nederlandse verdachte moet een jaar en vier maanden de gevangenis is. Een Rus is alleen veroordeeld voor valsheid in geschrifte en krijgt twee maanden. De Bulgaarse verdachte is vrijgesproken.

De politie kwam de bende op het spoor door twee tips, onder andere van de verhuurder die een slecht gevoel had bij de nieuwe huurder. Daarop plaatste de politie bij de locaties camera’s en tapte telefoons af. In de labs werden veel giftige stoffen gebruikt.