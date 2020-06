Tot vijf jaar cel voor leden wietbende Almelo

De rechtbank in Almelo heeft gevangenisstraffen tot vijf jaar opgelegd aan leden van een bende die zich toelegde op de grootschalige teelt van wiet. De organisatie opereerde van het Nieuwstraatkwartier in Almelo. In september 2018 rolde de politie de bende tijdens een grootscheepse actie op.

In totaal arresteerde de politie ruim veertig verdachten. Elf van hen hebben in mei voor de rechter gestaan. Bendeleider Serdal T. (40) kreeg de hoogste straf. De rechtbank legde twee broers van T. drie en 3,5 jaar cel op. Twee politieagenten hebben vermoedelijk informatie uit de politiesystemen gelekt. Zij zijn inmiddels ontslagen en zullen later terechtstaan.

De bende runde zeker veertien professionele kwekerijen, in en rond Almelo. De verdachten huurden daartoe woningen of bedrijfspanden en gebruikten garageboxen voor opslag. Voor de kwekerijen werd illegaal stroom afgetapt. De rechtbank heeft vastgesteld dat er grote geldbedragen zijn witgewassen.

Volgens de rechter is er fors geweld en intimidatie gebruikt en grote druk uitgeoefend op de woningeigenaren en katvangers. Voor leider Serdal T. „was geweld een instrument om te straffen en te dreigen”. Een man die hem bestolen zou hebben, sneed hij in het gezicht, „als een soort uithangbord voor zijn onverschrokken leiderschap”, aldus de rechtbank. Later stak T. het slachtoffer een stiletto door zijn hand, in het tafelblad. Het Openbaar Ministerie had zeven jaar tegen T. geëist.