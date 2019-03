Tot vijf jaar cel geëist wegens oplichting

Het Openbaar Ministerie heeft tegen drie mannen en een vrouw celstraffen tot vijf jaar geëist omdat zij een oplichtersbende zouden hebben gevormd. De verdachten deden volgens het OM alsof ze wilden investeren in vastgoed of sportclubs. Ze zouden hun slachtoffers grote coupures vals geld hebben laten omwisselen voor kleine coupures echt geld.

De 51-jarige hoofdverdachte uit Nieuwegein kwam bij de politie in beeld in verband met handel in drugs. Hij bleek grote bedragen te hebben overgemaakt naar zijn bankrekening in Suriname. Door uitgebreid onderzoek kreeg de politie de bende in het vizier. Doorzoeking van de woning, eveneens in Nieuwegein, van de andere hoofdverdachte (54) leidde tot de vondst van 10 miljoen euro aan vals geld.

Financieel onderzoek naar de bende leerde dat „vele tonnen” zijn omgezet in onder meer auto’s, dure kleding en sieraden. Volgens het OM is het witwassen van dat geld bewezen. Het OM wil in totaal ruim acht ton van de verdachten ‘plukken’.