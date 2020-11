Tot vier jaar cel voor verdachten drugslab Achter-Drempt

De rechtbank in Den Bosch heeft een 37-jarige Amerikaan en een 30-jarige Mexicaan veroordeeld tot vier jaar cel, voor het produceren van crystal meth (methamfetamine) in een laboratorium in het Achterhoekse dorp Achter-Drempt. Een 20-jarige Colombiaan kreeg drie jaar opgelegd.

Het lab werd in mei ontdekt in een loods. De politie hield de drie verdachten ter plaatse aan. Op het perceel stonden diverse gebouwen, waarvan er een was ingericht als woonruimte.

Volgens de rechtbank is crystal meth „wellicht de meest gevaarlijke harddrug voor de volksgezondheid die nu in omloop is”. Het spul is zeer verslavend en heeft, aldus de rechtbank, „op mensen een bijna verwoestende uitwerking”.

De productie van de drug is schadelijk voor het milieu, onder meer door de hoge concentratie kwik die vrijkomt. Bij het lab in Achter-Drempt is bodemverontreiniging vastgesteld en was er sprake van ontploffingsgevaar.

De ontmanteling van de versleutelde-berichtenservice Encrochat, eerder dit jaar, leidde tot de ontdekking van een flink aantal drugslaboratoria, met een recordaantal crystal-methlabs. Vaak is er bij dat type lab sprake van buitenlandse (niet zelden Mexicaanse) betrokkenheid.