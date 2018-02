Tot vier jaar cel voor uitbuiting huisslaaf

Voor het acht jaar lang uitbuiten van een zwakbegaafde man in Tubbergen heeft de rechtbank in Almelo donderdag celstraffen tot vier jaar opgelegd.

Gretha K. (47) en Adje B. (60) lieten de nu 32-jarige Jeffrey langer dan vijf dagen in de week tot laat in de avond voor hen werken. ’s Nachts werd hij opgesloten in een kleine caravan zonder sanitaire voorzieningen. Vooral de lange duur van de uitbuiting maakte de zaak uniek, zei de officier van justitie eerder. De rechtbank in Almelo meent dat het slachtoffer op respectloze wijze uit winstbejag is uitgebuit, mishandeld en opgesloten.

Adje B. kreeg vier jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk. Gretha K. kreeg 3,5 jaar cel waarvan een een jaar voorwaardelijk opgelegd. Tegen het stel was zeven jaar geëist.

De raadslieden vonden de verklaringen van het slachtoffer ongeloofwaardig. Daar gingen de rechters niet in mee. Volgens de rechtbank zat het slachtoffer vanwege zijn verstandelijke beperking in een kwetsbare positie. De verdachten dwongen hem almaar harder te werken op de kermis, in het oud ijzer en in de kringloopwinkel van het stel. Ook moet het stel ruim 4 ton aan criminele winst aan de staat betalen.

Een derde verdachte, Nico H. uit Hilversum, is vrijgesproken. Hij zou het slachtoffer hebben gebruikt als katvanger door een hypotheek en vele auto’s op zijn naam te zetten. De rechtbank zag onvoldoende bewijs voor zijn rol in de uitbuiting. Geen van de verdachten was bij het voorlezen van het vonnis aanwezig.