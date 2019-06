Tot vier jaar cel voor ‘drugsfamilie’ Utrecht

De rechtbank in Utrecht heeft een vader, moeder en hun vier zoons celstraffen tot vier jaar opgelegd. Volgens de rechtbank vormde de familie een misdaadbende, die op grote schaal cocaïne importeerde en wiet verhandelde. Bij invallen tijdens het onderzoek stuitte de politie op honderdduizenden euro’s contant geld, verborgen in onder meer de kruipruimte van een huis en in een schutting in een tuin.

Het onderzoek kwam op gang na een anonieme brief en informatie van de inlichtingendienst van de recherche, over activiteiten van een van de zoons. In februari 2017 verrichtte de politie op tien plaatsen doorzoekingen, in Nederland en België. Behalve het geld vond zij verschillende soorten drugs. Met het misdaadfortuin werden onder andere huizen in het buitenland gekocht.

Volgens de rechtbank had ieder familielid zijn of haar eigen rol in de organisatie. De moeder, die twee jaar cel kreeg, had een "aansturende en coördinerende rol in het beheren en bewaken van het geld" dat in de woning van haar en haar man is gevonden. De hoogste straf was voor een 34-jarige zoon. De drie anderen (23, 29 en 32 jaar oud) kregen tot twee jaar opgelegd. De laagste straf was voor de vader: een jaar cel, waarvan 320 dagen voorwaardelijk.