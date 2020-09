Tot vier jaar cel geëist wegens onderling geweld motorclub

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Arnhem vier jaar cel geëist tegen twee leden van outlaw motorclub Caloh Wagoh die een ander (ex-)lid zouden hebben mishandeld en gegijzeld. Het slachtoffer zou van sieraden en een pinpas zijn beroofd. Woensdag staan nog eens drie verdachten terecht.

Het slachtoffer zou op 7 juli 2018 door vier mannen bij zijn huis in Wageningen zijn opgewacht. De man zou zijn geschopt en geslagen en een auto zijn ingetrokken. Zijn clubhesje werd hem afgepakt. In de woning van een van de verdachten zou hij ter verantwoording zijn geroepen, vanwege schulden. Daar zou hij opnieuw zijn mishandeld. De man raakte daarbij gewond. Vervolgens zou hij zijn vastgehouden in een woning in Amersfoort.

Volgens een van de verdachten is het slachtoffer op het matje geroepen omdat hij dingen „niet zo netjes had gedaan”. Het geweld zou beperkt zijn geweest, aldus de verdachte. „Wij zijn geen kaartclubje waar we het uitpraten. Hij heeft gewoon een klap en een trap gehad.”

Volgens het OM wordt de zaak met die visie gebagatelliseerd. „Passend bij een outlaw motorclub hebben zij buiten de wet om bepaald dat ze het slachtoffer ter verantwoording moesten roepen”, aldus de officier van justitie, „en ook hoe ze dat zouden doen. Ze hebben voor eigen rechter gespeeld. Dat is onacceptabel.”

Caloh Wagoh heeft al geruime tijd een beroerde reputatie. Tegen een aantal leden, onder wie oprichter Delano R., loopt een omvangrijk proces rond een reeks liquidaties.