Tot vier jaar cel geëist tegen „hotelpiraten”

Tegen ‘hotelpiraten’ Jan V. en Jolanda H. uit Drenthe is dinsdag vier en drie jaar cel geëist. Het stel logeerde en at tussen augustus 2017 en augustus vorig jaar bij twintig hotels en bed and breakfasts in heel Nederland zonder te betalen.

Ook lichtten de man (63) en zijn vrouw (54) zo’n veertig particulieren op. Met smoesjes wisten ze telkens geld los te praten bij met name kerkgangers. Zo logen ze dat ze hun bankpassen thuis hadden laten liggen of kwijt waren. Goedwillende mensen pinden bedragen tot 600 euro voor ze. Daarna was het stel verdwenen.

V. en H. hebben alles bekend en zeiden in de rechtbank in Assen dat ze ontzettend veel spijt hebben. Ze waren uit hun huis in Bovensmilde gezet en hadden geen geld. „Het was een kwestie van overleven”, aldus V.