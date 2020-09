Tot twee maanden cel voor demonstranten die politie belaagden

Tijdens een snelrechtzitting in de rechtbank in Den Haag zijn woensdag celstraffen tot twee maanden en taakstraffen opgelegd aan vier mannen die de politie belaagden tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen. De verdachten keerden zich tegen de politie tijdens de uit de hand gelopen betoging op 20 augustus rond het Binnenhof in Den Haag.

Een 42-jarige man uit Den Haag kreeg de hoogste straf opgelegd voor geweld tegen de politie en opruiing. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk. Hij had volgens de politierechter een leidende rol en droeg bij aan de agressie en de grimmige sfeer van de demonstratie. Zijn gedrag noemde de politierechter „onacceptabel”.

De politierechter veroordeelde een 33-jarige man uit Sint-Willebrord tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand voor het slaan en bespugen van een agent, wat de rechter „ontzettend vies en kwetsend” noemde.

Een 33-jarige man uit Etten-Leur werd veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De man uit Etten-Leur bekende dat hij „uit emotie” een trap had gegeven tegen een politiebus, waar beelden van zijn gemaakt. Hij noemde het zelf fout en betuigde spijt. Hij moet daarnaast een schadevergoeding van 3000 euro betalen voor de veroorzaakte schade aan de politiebus.

De snelrechtzitting begon met een wrakingsverzoek door een 48-jarige verdachte uit Den Haag. De rechter had hem eerder veroordeeld in een andere zaak, waardoor de verdachte geen vertrouwen had in een eerlijk proces. Door het wrakingsverzoek blijft de man voorlopig vastzitten. De wrakingskamer beslist binnenkort of hij een andere rechter krijgt toegewezen.