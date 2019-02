Tot twee jaar geëist voor fraude „Go Planet”

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot twee jaar geëist wegens fraude bij de verkoop van ‘entertainmentboulevard’ Go Planet in Enschede. Hoofdverdachte in de zaak is de Amsterdamse vastgoedhandelaar Klaas H. (58). Medeaandeelhouders zouden voor miljoenen zijn opgelicht, terwijl de fiscus voor ruim 5,7 miljoen euro zou zijn benadeeld.

H. was een vroegere zakenpartner van de in 2004 geliquideerde Willem Endstra. Go Planet was tot 2007 in het bezit van Museum Vastgoed Groep, waarin zowel zowel H. als de erven-Endstra aandelen hadden. Onderzoek van de FIOD wees uit dat H. de erven heeft ‘bestolen’, aldus het OM.

De ex-vrouw van H. zou als strovrouw hebben gefungeerd. Zij zou achter een Zwitserse onderneming hebben gezeten aan wie H. Go Planet via een verhullende constructie ver onder de waarde verkocht. Een paar maanden later werd Go Planet voor een veelvoud van die prijs verkocht aan mensen uit Twente.