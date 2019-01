Tot twee jaar cel geëist voor ontvoering

Tegen vier mannen uit Soest en Amersfoort zijn dinsdag celstraffen van twee en anderhalf jaar geëist omdat ze in juli vorig jaar een man zouden hebben ontvoerd. Het slachtoffer stapte in Amersfoort nietsvermoedend in de auto van een van de verdachten. In Soest stapte een tweede verdachte in, die de man bedreigde.

Het slachtoffer werd in een garagebedrijf in Soest op een stoel gezet met een zak over zijn hoofd. Hij hoorde het geluid van het doorladen van een wapen en kreeg te horen dat zijn vingers en tenen zouden worden afgesneden als hij geen geld zou geven. Ook werd hij met de dood bedreigd. Het slachtoffer kent de verdachten, die alle vier in de garage waren.

Uren later werd hij nog altijd geblinddoekt naar een moestuincomplex in de Utrechtse plaats gebracht en uiteindelijk vrijgelaten bij een tankstation. Tijdens de zeven uur durende ontvoering heeft het slachtoffer doodsangsten uitgestaan.

De officier van justitie eiste twee maanden cel tegen de verdachte die het initiatief voor de ontvoering had genomen. De drie anderen zouden volgens het OM anderhalf jaar gevangenisstraf moeten krijgen.