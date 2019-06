Tot twaalf jaar cel geëist voor drugshandel

Tegen vier Limburgse mannen zijn celstraffen tot twaalf jaar geëist voor de export van drugs via postpakketten. De mannen verhandelden volgens het Openbaar Ministerie vooral via het darkweb xtc, MDMA, cocaïne en heroïne naar veertig landen. Voor de rechtbank in Rotterdam eiste het OM celstraffen van twaalf, zeven, vijf en drie jaar.

Nederland speelt een zeer prominente rol op het afgesloten gedeelte van internet in drugshandel via de pakketten. Toen een pakket met drugs werd onderschept, kon de politie camerabeelden van het inleverpunt in Brunssum achterhalen en de groep oprollen. Bij huiszoekingen werden tientallen kilo’s pillen en andere drugs, postverpakkingen, kleurstoffen en een tabletteermachine gevonden. Ruim honderd pakketten met drugs werden onderschept.

Tegen de 36-jarige hoofdverdachte werd twaalf jaar geëist, omdat hij de groep zou hebben geleid en de bitcoinbetalingen op zijn rekening binnen kwamen. Het OM wil dat hij ruim een miljoen betaalt aan de Staat, als zogeheten ontneming van criminele verdiensten.