Tot tien jaar celstraf voor reeks plofkraken

Drie mannen uit Utrecht moeten tot tien jaar de cel in voor het plegen van meerdere plofkraken. De 32-jarige hoofdverdachte Steven K. krijgt de langste straf, twee medeverdachten zijn veroordeeld tot zes en 2,5 jaar. Een vierde verdachte is door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken van betrokkenheid bij de plofkraken.

De mannen probeerden tussen december 2017 en eind februari 2018 acht keer om een geldautomaat te kraken. Slechts één keer slaagden ze erin 83.000 euro te bemachtigen, maar dat was besmeurd met verf.

Twee van de veroordeelden werden in februari vorig jaar op heterdaad betrapt in Druten. Ze vernielden steeds een raam om binnen te komen en probeerden de geldautomaten met een pizzaschuif met flitspoeder op te blazen. Twee keer was er een explosie, in alle gevallen was er grote schade.

De rechtbank houdt K. verantwoordelijk voor alle acht kraken, de andere twee waren niet altijd aanwezig. Ze zijn wel allemaal lid van een criminele organisatie, oordeelden de rechters.