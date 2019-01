Tot nu toe 122 schademeldingen vreugdevuren

De gemeente Den Haag heeft tot nu toe 122 meldingen binnengekregen over schade die is ontstaan door de vonkenregen die tijdens de jaarwisseling over Scheveningen trok. Tot dusver zitten daar geen schrijnende gevallen bij, maar als dat wel het geval is dan zal de gemeente die problemen meteen oplossen.

Dat zei wethouder Rachid Guernaoui (Financiën) woensdag tijdens de eerste gemeentevergadering over de vreugdevuren. Uiteindelijk moet onderzoek uitwijzen of de gemeente aansprakelijk is voor de gebeurtenissen en de schade moet vergoeden of dat die onder een andere verzekering valt.

Onder schrijnende gevallen verstaat de wethouder dat mensen nu geen geld hebben om de schade aan hun fiets of huis te herstellen. Zo nodig kan de gemeente bijvoorbeeld een vervangende fiets regelen.

Verder hebben 350 mensen beelden ingestuurd over de vreugdevuren, waar de gemeente om vroeg. Ze gaan naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Ook hebben 250 mensen mails gestuurd met vragen, klachten en opmerkingen over de kwestie.