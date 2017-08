Tot nog toe geen amitraz gevonden in eieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tot nog toe de matig giftige stof amitraz niet aangetroffen in eieren. Sinds 12 augustus zijn ongeveer honderd monsters geanalyseerd en in geen daarvan werd de stof gevonden, schrijft de directeur van onderzoeksbureau van de NVWA in een advies.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) meldden woensdag dat het Barneveldse bedrijf Chickfriend, de spil in het eierschandaal, niet alleen de verboden stof fipronil maar ook amitraz heeft gebruikt. Maar bij hoeveel bedrijven is nog onduidelijk.

Een woordvoerster van de NVWA kon woensdagavond ook geen uitsluitsel geven over de schaal. „Bij de invallen van pas geleden is amitraz gevonden. Maar we weten nog niet wat er precies mee is gebeurd”, zei ze.

De stof is toegestaan als diergeneesmiddel voor runderen, varkens en honden maar verboden als bestrijdingsmiddel. Bij inname van grote hoeveelheden kan het onder meer effect hebben op het zenuwstelsel. Het valt niet helemaal uit te sluiten dat een geringe hoeveelheid amitraz in geteste eieren zat, maar dan in gehaltes kleiner dan 0,01 milligram per kilo, meldt de directeur van het bureau Risicobeoordeling & onderzoek.

Bij zo’n kleine hoeveelheid kan iemand tientallen kilo’s eieren per dag eten. De eerste meetresultaten geven dan ook „geen aanleiding tot risico’s voor de volksgezondheid”.

Niet alleen bij pluimveebedrijven is mogelijk amitraz gebruikt. De NVWA onderzoekt in dit verband ook nog een vleeskalverbedrijf en een gemengd bedrijf met pluimvee en vleeskalveren.