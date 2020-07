Tot en met vrijdag veel regen verwacht in midden en zuiden

Nederland wacht een aantal natte dagen. Woensdag, donderdag en vrijdag gaat het behoorlijk regenen, met name in het midden en zuiden. Lokaal kan 60 millimeter neerslag vallen, meldt Weeronline.

De komende dagen hangt een regengebied boven het land. Dat zorgt voor urenlange regenbuien, waarbij in drie dagen regionaal 40 tot 60 millimeter neerslag kan vallen. Normaal gesproken valt in de hele maand juni 78 millimeter. Tussen de buien door zijn ook droge perioden. In het noorden kan de zon af en toe doorbreken. De temperatuur komt woensdag uit op 16 tot 18 graden, donderdag en vrijdag kan het kwik oplopen tot 21 graden.

Dat het zo nat is, heeft deels te maken met storm Edouard. Deze voormalige tropische storm die bij Bermuda ontstond, trekt vrijdag over Nederland. Behalve de regen steekt ook een stevige noordwestenwind op. Volgens het weerbureau is de kans op zware windstoten klein.

De langdurige regen is een zegen voor de natuur. Het regenwater heeft de tijd om de bodem in te trekken. Bij een flinke plensbui is dat niet het geval. Dan valt zoveel water in korte tijd dat een groot deel via de sloten wegstroomt.