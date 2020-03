Tot drie maanden cel voor ‘coronahoesters’

De politierechter in Den Haag heeft dinsdag celstraffen tot drie maanden opgelegd aan enkele zogenoemde ‘coronahoesters’. Zij werden vorige week en afgelopen weekend bij verschillende gelegenheden door de politie aangehouden. Daarbij hoestten zij agenten en anderen in het gezicht en riepen ‘corona’.

„Laag bij de grond en verwerpelijk”, zo omschreef het Openbaar Ministerie in een van de zaken het gedrag van de verdachte.

De hoogste straf was voor een 34-jarige man uit Rijswijk, die op 22 maart in een Haagse drogisterij cosmetica stal. Twee agenten hielden hem buiten aan. De man hoestte en spuugde in hun richting en riep iets over corona. Een dag later betrapte een medewerkster van een sportwinkel in Voorburg twee mannen (19 en 22 jaar) uit Letland op de diefstal van een trainingspak. De vrouw werd in haar gezicht gehoest, waarbij de verdachte „corona” zei. Even later werd ook een agent in zijn gezicht gehoest, onder dezelfde toevoeging. Het tweetal kreeg tot twee maanden cel opgelegd.

Op 29 maart hoestte een 34-jarige passagier op een snorfiets agenten in het gezicht, met de woorden „Hier heb je corona.” De man was samen met de bestuurder van de snorfiets staande gehouden door de agenten. Hij verzette zich vervolgens ook tegen zijn aanhouding. Het vonnis van de rechter: zeven weken cel.

Sinds de uitbraak van het virus zijn al ettelijke personen in soortgelijke zaken veroordeeld. Justitie tolereert dit gedrag niet en treedt streng op.