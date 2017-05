Tot dinsdagochtend verkeershinder Afsluitdijk

Verkeer op de Afsluitdijk heeft nog tot dinsdagochtend last van de naweeën van de technische storing aan de brug bij het Friese Kornwerderzand. Tot na de ochtendspits is er in beide richtingen maar één rijstrook beschikbaar, aldus Rijkswaterstaat maandagavond.

De storing is volgens Rijkswaterstaat veroorzaakt door de warmte. De brug bleek bleek maandagavond nog niet voldoende afgekoeld. Om de brug extra te koelen en nieuwe problemen te voorkomen worden twee waterpompen ingezet.

Door de storing was de Afsluitdijk richting Friesland maandagmiddag al enige tijd afgesloten.

Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn met de brug bij de Lorentzsluis. Eind vorige maand kon de klep van de brug niet dicht.