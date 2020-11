Tot 9 jaar cel geëist voor gijzelen Pakistaanse student

Het OM heeft dinsdag in de rechtbank in Groningen celstraffen tot negen jaar geëist tegen drie verdachten van een ontvoering van een Pakistaanse student. Tegen de oudste 37-jarige verdachte eist de officier negen jaar celstraf en tegen de andere twee verdachten (24 en 22 jaar) elk acht jaar.

Het slachtoffer belde op 22 januari naar zijn vader in Pakistan en vertelde hem te zijn ontvoerd. Tijdens een videogesprek zag de vader een elektrische zaag bij het hoofd van zijn zoon.

De ontvoerder eiste aanvankelijk 10 miljoen dollar, te betalen in bitcoin, maar dit bedrag werd al snel teruggebracht naar 250.000 dollar. De ontvoerder dreigde de vingers van de student af te knippen, en zelfs hem om het leven te brengen, als de politie werd ingeschakeld.

Het mobiele nummer dat de ontvoerders gebruikten leidde de politie naar een woning aan de Kometenstraat in Groningen. Het arrestatieteam viel de woning in de avond van 23 januari binnen en vond het slachtoffer gewond, geblinddoekt en vastgebonden aan handen en voeten. Hij verklaarde tegenover de politie dat hij op 21 januari op de Parkweg in de achterbak van een auto werd geduwd. Toen hij zich verzette, werd hij geschopt en geslagen en kreeg hij een mes tegen zijn hoofd en hals gedrukt. Hij werd vastgebonden, kreeg een sok in zijn mond, werd geblinddoekt en uiteindelijk gerold in tapijten.

Volgens de officier van justitie waren de drie verdachten al maanden bezig met de voorbereidingen van de kidnap.

De rechtbank doet op 1 december uitspraak.