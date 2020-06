Tot 9,5 jaar cel geëist tegen verdachten mobiel banditisme

Tegen drie Roemeense verdachten van zogenoemd mobiel banditisme zijn vrijdag straffen tot 9,5 jaar cel geëist. De drie van 24, 21 en 19 jaar worden verdacht van meer dan twintig berovingen van oudere mensen. „Een brutale boevenbende, een criminele organisatie die gedurende een periode van in ieder geval vier maanden een spoor van ellende heeft achtergelaten”, aldus de officier van justitie.

De zaak kwam aan het rollen na een groot aantal berovingen van ouderen in Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 75 jaar. Vaak werden ze opzijgeduwd nadat ze bij het pinnen hun pincode hadden ingetoetst. Vervolgens werd het pinbedrag aangepast. Veelal ging het om bedragen van 800 euro. „Het leidde alles bij elkaar tot een enorme buit”, aldus het Openbaar Ministerie. In Deurne wist de politie het drietal in de kraag te vatten, kort na een nieuwe beroving.

De Roemenen opereerden volgens het OM in wisselende samenstelling. De rechtbank spreekt zich over twee weken uit over de tegen hen geëiste straffen van 9,5, 6 jaar en ruim 3 jaar cel.