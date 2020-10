Tot 8 jaar cel voor beramen aanslag in Nederland

De rechtbank Rotterdam heeft donderdag twee mannen veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor het beramen van een terroristische aanslag in Nederland voor IS. Een politiebureau in Rotterdam was mogelijk een doelwit.

De rechtbank acht bewezen dat de mannen speciaal met het doel om een aanslag te plegen naar Nederland waren gekomen. Er was een celstraf geëist van negen en zeven jaar cel.

Ahmed B. en Mouad M. werden in juni 2018 opgepakt nadat informatie was onderschept die zou duiden op de voorbereidingen voor een aanslag, met wapens en explosieven. B. kreeg de hoogste straf omdat hij ook nog een straatroof heeft gepleegd. De straf van M. viel drie maanden lager uit.

Tijdens de zitting twee weken geleden werd duidelijk dat M. vorig jaar de boel in de gevangenis in Vught kort en klein had geslagen. Hij werd daarbij aangemoedigd door Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. M. ging door het lint omdat hij niet met zijn advocaat kon bellen. Hij gooide onder meer met stoelen en tafels, wierp de loopband in de fitnessruimte omver en probeerde een slot te vernielen. Mohammed B. riep onder meer Allahu Akbar tijdens de woede-uitbarsting van M. Na het incident is M. overgeplaatst naar een andere gevangenis.

De schade bedroeg een kleine 30.000 euro, die moet hij vergoeden oordeelde de rechtbank.