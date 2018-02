Tot 7 jaar geëist voor illegale wapenhandel

Tegen een groep mannen en één vrouw die worden verdacht van illegale wapenhandel, zijn straffen tot zeven jaar cel geëist. De hoofdverdachte, een 48-jarige man uit Almere, hoorde de hoogste straf tegen zich eisen. Tegen twee medeverdachten uit Amsterdam en Amersfoort is twee jaar cel geëist.

Een man en een vrouw uit Almere met een kleinere rol, hoorden twee jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk en een taakstraf van 180 uur eisen. Voor een zesde verdachte is vrijspraak gevraagd. Een zevende en laatste verdachte hoort de strafeis komende maandag.

De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan illegale wapenhandel door vanuit de Verenigde Staten en Oostenrijk onderdelen naar verschillende adressen in Nederland te sturen. Bij huiszoekingen eind 2016 werden onder meer zes handvuurwapens, een jachtgeweer, een pistoolmitrailleur, tientallen patronen en diverse wapenonderdelen gevonden.

Voor de omvangrijke zaak in de rechtbank in Utrecht waren deze en volgende week meerdere dagen uitgetrokken. Het is nog niet duidelijk wanneer uitspraak wordt gedaan.