Tot 6 jaar geëist voor smokkel 5000 kilo coke

Tegen negen verdachten is dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch tot zes jaar cel geëist vanwege de invoer van cocaïne. Het Openbaar Ministerie eiste vier jaar tegen de bekende beurshandelaar Florian van L.

Van L. was niet bij alles betrokken, stelt justitie, vandaar dat tegen hem minder straf is geëist dan tegen Thomas K. (vijf jaar) en Sadik A. (zes jaar). Voor het smokkelen van duizend kilo cocaïne in een lading ananassap naar Raamsdonksveer in 2015 moet Van L. worden vrijgesproken, eiste de officier van justitie. „Maar de rest is ook makkelijk te weerleggen”, zei Van L. zelf. Hij ontkende altijd al dat hij betrokken was.

De groep zou ook verantwoordelijk zijn voor twee transporten in juli 2015. In totaal werd toen 4200 kilo coke tussen bananen naar Antwerpen vervoerd. Die lading ging vervolgens naar Geleen.