Tot 6 jaar geëist tegen verdachten xtc-huis

Justitie heeft gevangenisstraffen van 30 maanden tot zes jaar geëist tegen vier verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij een in juli 2017 opgerold xtc-pand in Eindhoven. In het pand trof de politie 130 kilo MDMA aan met een straatwaarde van bijna 4 miljoen euro. In een gehuurde box vond de politie bovendien geladen vuurwapens en tassen vol munitie.

Een 46-jarige Helmonder moet als het aan het OM ligt zes jaar de cel in wegens het vervaardigen van drugs en bezit van een grote hoeveelheid wapens. De man huurde het rijtjeshuis. Tegen een 22-jarige man uit Son en Breugel en een 27-jarige man uit Sprang-Capelle die tijdens de inval in het pand waren, werd 4 jaar cel geëist waarvan een jaar voorwaardelijk voor het maken van xtc en wapenbezit. De twee verklaarden dat ze die dag waren ingehuurd om wat sjouw- en opruimwerk te doen en onkruid weg te halen in de achtertuin.

Tegen de eigenaar van het pand werd 30 maanden cel waarvan 10 maanden voorwaardelijk geëist wegens het faciliteren van de drugshandel. De huisbaas verklaarde dat hij van niets wist.

Justitie wil ook dat de verdachten ruim een miljoen crimineel verdiend geld terugbetalen. Die zaak wordt later door de rechtbank behandeld.

De uitspraak is over twee weken.