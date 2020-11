Tot 6 jaar cel geëist tegen werknemers crystal-meth lab in Drempt

De officier van justitie heeft dinsdag gevangenisstraffen tot zes jaar geëist tegen een Colombiaan, een Amerikaan en een Mexicaan die in mei zijn opgepakt in een drugslab in het Gelderse Drempt. In de stal van een boerderij produceerden ze volgens het OM crystal meth, een van de meest gevaarlijke drugs van dit moment.

Het drugslaboratorium was volgens het OM geschikt voor het op grote schaal produceren van methamfetamine (crystal meth). Toen de politie op 8 mei de Achterhoekse stal binnenviel, lagen de nu 20-jarige Colombiaan en de 30-jarige Mexicaan te slapen in een bouwkeet. De 37-jarige Amerikaan kwam net de stal uitlopen. In het drugslab vond de politie naast de drugs ook grondstoffen voor de drugsproductie, chemicaliën en maskers.

Volgens de verdediging werden de verdachten gedwongen in het drugslaboratorium te werken en uitgebuit, maar dat argument gelooft de officier van justitie niet. Voor het maken van methamfetamine is specifieke kennis nodig, redeneert het OM. „De verdachten - kennelijk vanwege bij hun aanwezige knowhow - zijn voor dit laborantenwerk speciaal de Atlantische Oceaan overgevlogen en naar de Achterhoek getogen. De verdachten konden bovendien op elk gewenst moment de situatie verlaten en waren in het bezit van hun identiteitspapieren en telefoons”, zei de officier in de rechtbank in Den Bosch. Ook is een cryptotelefoon gevonden, waarmee de verdachten vermoedelijk communiceerden met hun opdrachtgever, iets wat volgens het OM niet gebruikelijk zou zijn bij dwang en uitbuiting.

De man uit Colombia, die meewerkte aan het proces, hoorde dinsdag een gevangenisstraf van 5,5 jaar tegen zich eisen. Tegen de Mexicaan en Amerikaan eiste het OM celstraffen van zes jaar.

De rechtbank doet op 17 november uitspraak.