Tot 5 jaar geëist voor overval Van Barneveld

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot vijf jaar cel geëist tegen drie mannen die op 16 juni een overval zouden hebben gepleegd op de woning van darter Raymond Barneveld in Den Haag. Van Barneveld was op dat moment zelf in het buitenland. Zijn vrouw Silvia was alleen thuis.

Volgens de drie verdachten (24, 24 en 25 jaar oud) was het de bedoeling een inbraak te plegen. „Wij dachten dat er niemand thuis was”, zeiden zij maandag voor de rechtbank. Nadat zij zich een weg naar binnen hadden geforceerd, werden zij op heterdaad betrapt door Silvia van Barneveld. Volgens het OM is bewezen dat er tegen haar geweld is gebruikt, zoals zij zelf heeft verklaard. De vrouw werd geslagen en aan haar haar getrokken. Twee verdachten zijn verantwoordelijk voor het geweld, aldus het OM.

Volgens Van Barneveld heeft zij „doodsangsten uitgestaan” en heeft de gebeurtenis diep ingegrepen in haar leven. Zij stuitte op de mannen in haar huis toen het alarm was afgegaan. De vrouw was op dat moment naakt. Volgens het OM hebben Yassir A. en Yassine el H. haar vanaf de eerste etage mee naar beneden genomen. Na tien tot vijftien minuten zijn de mannen vertrokken, met onder meer een tas, een iPad en oorbellen. Van Barneveld is daarna naakt in haar auto gestapt en naar vrienden gevlucht.

De verdachten waren naar eigen zeggen stomdronken. Het plan voor de inbraak was spontaan ontstaan. Yassine el H. behoort tot de zogeheten Top600 van relatief jonge Amsterdamse criminelen. Hij hoorde de hoogste straf tegen zich eisen. Het OM wil drie jaar cel cel voor Yassir A., waarvan een half jaar voorwaardelijk. Mikey B., die geen geweld zou hebben gebruikt, heeft 177 dagen in voorarrest gezeten. Hij hoeft wat het OM betreft niet terug naar de gevangenis - de officier van justitie eiste 300 dagen cel, waarvan 123 voorwaardelijk.

De rechtbank doet uitspraak op 28 januari.