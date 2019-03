Tot 5,5 jaar cel voor Goudse inbrekersbende

Een groep van vijf woninginbrekers uit Gouda is vrijdag veroordeeld tot celstraffen oplopend tot vijfenhalf jaar. De rechtbank in Den Haag had de hoogste straf in petto voor de 22-jarige hoofdverdachte. Hij is volgens de rechtbank betrokken bij in totaal 23 woninginbraken door heel Nederland, voornamelijk bij ouderen en hulpbehoevenden. De medeverdachten kregen tussen de zestien en veertig maanden cel opgelegd.

De 22-jarige man reed in 2017 met zijn medeverdachten in wisselende samenstelling ’s nachts door heel Nederland om in woningen van veelal hoogbejaarde mensen in te breken. Ze zochten woningen met sleutelkastjes uit. Die zijn bedoeld voor hulpverleners, maar de Gouwenaars braken de kluisjes open en konden zo met de sleutel naar binnen. Ook braken ze ramen open. De inbrekers doorzochten de woningen tot in de slaapkamers aan toe, ook als daar mensen lagen. Ze zochten naar sieraden en andere waardevolle spullen.

De officier van justitie had hogere straffen geëist, oplopend van veertig maanden tot negen jaar.