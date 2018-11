Tot 4 jaar cel geëist voor anabolenhandel

Tegen zes personen die verdacht worden van grootschalige handel in anabole steroïden en illegale medicijnen, zijn maandag straffen geëist tot vier jaar cel. Het gaat om vijf mannen en één vrouw, onder wie de ouders van een van de twee hoofdverdachten.

De verdachten zouden op internet prestatiebevorderende middelen en medicijnen hebben aangeboden. De spullen konden contant of met bitcoins worden betaald en onder meer in een snackbar worden afgehaald. Door een steekpartij tussen No-Surrender-leden eind 2016 stuitte de politie op een laboratorium in Ridderkerk. Daar werden onder meer een tabletteermachine aangetroffen, grote hoeveelheden anabolen en geneesmiddelen die alleen op doktersrecept verkrijgbaar zijn.

Tegen de twee 32-jarige hoofdverdachten werd bij de rechtbank in Rotterdam vier jaar cel geëist. De afhandeling van bestellingen werd verzorgd door de 63-jarige vader en de 64-jarige moeder van één van de hoofdverdachten. Tegen hen eiste het OM respectievelijk twee jaar cel en 240 uur werkstraf. Voor het verpakken en afleveren van de bestellingen kregen zij hulp van een 34-jarige man uit Zwijndrecht en een 32-jarige man uit Rotterdam. Zij hoorden een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan drie voorwaardelijk tegen zich eisen.