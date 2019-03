Tot 4 jaar cel geëist in beleggingsfraudezaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft straffen tot vier jaar geëist tegen een groep van zeven verdachten die terechtstaat wegens grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en Noordenwind. Volgens het OM is bewezen dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting, verduistering en witwassen. Met de fraude is een bedrag van 8,7 miljoen euro gemoeid.

De groep zou zo’n driehonderd beleggers hebben gedupeerd. Van hen hebben zich 176 als zogeheten benadeelde partij in het strafproces gevoegd, in de hoop iets van hun verdwenen inleg terug te zien. Veel slachtoffers schamen zich, aldus het OM. Slechts een enkeling durfde zich in de rechtszaal in Amsterdam te laten zien.

De kiem van het onderzoek door de FIOD werd gelegd door een aangifte van ING. Vanaf begin 2017 meldden zich ook gedupeerde beleggers, nadat de FIOD het publiek voor de vermoedelijke fraude had gewaarschuwd in een persbericht.

Justitie beschouwt Stefan S. (36) uit Doesburg en Ronald de G. (62) uit Ede als de hoofdverdachten. De veronderstelde oplichters zochten online en via nieuwsbrieven beleggers met belangstelling voor vastgoed en windenergie. Ingelegd kapitaal werd volgens het OM echter gebruikt voor privédoeleinden. „De verdachten runden een verkooporganisatie, er werd niet geïnvesteerd.” Het OM citeerde een whatsapp van verdachte S.: „Mensen uitbuiten, lekkerste wat er is.”

Volgens justitie kozen S. en De G. bewust namen die sterk leken op die van HollandseWind van Eneco en de Vereniging Noordenwind in Leeuwarden, waardoor beleggers zich op het verkeerde been lieten zetten.

Het OM tilt zwaar aan beleggingsfraude, waarbij niet zelden veel slachtoffers worden gemaakt. „Deze vorm van fraude ondermijnt het vertrouwen in financiële wereld”, aldus de officier van justitie. „Dienstverleners worden erin meegesleurd.”