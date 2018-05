Tot 30 jaar cel voor vergismoord Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft voor de 'vergismoord' op dj Djordy Latumahina gevangenisstraffen tot dertig jaar opgelegd. Latumahina (31) werd op 8 oktober 2016 in de parkeergarage bij zijn woning in Amsterdam-West doodgeschoten. De daders hadden een ander doelwit op het oog, dat in hetzelfde appartementencomplex woonde en in een soortgelijke auto reed.

Tegen de zeven verdachten was door het Openbaar Ministerie (OM) ook tot dertig jaar cel geëist. De rechtbank sprak Tony D. vrij van de belangrijkste verdenkingen (moord en poging tot moord), na een eis van dertig jaar cel. Volgens het OM is hij een van de twee schutters geweest. Ruim een week na het proces in maart stelde de rechtbank hem op vrije voeten omdat zij toen al concludeerde dat er niet genoeg bewijs tegen D. is. Hij kreeg vier maanden voor onder meer verboden wapenbezit.

De rechtbank legde de hoogste straf, conform de eis van het OM, op aan een van de schutters, de 42-jarige Djurgen W. De organisator van de moordaanslag, Cedric R. (40) kreeg 26 jaar, na een eis van dertig jaar. Zijn broer Wendell (46) kreeg na een eis van 25 jaar vijftien jaar opgelegd. Ulrich B., een van de bestuurders van de vluchtauto, is veroordeeld tot achttien jaar (eis: 25 jaar). De helers van de bij de moord gebruikte gestolen auto's kregen straffen tot 48 weken, waarvan de helft voorwaardelijk.

Latumahina werd met acht kogels gedood. Zijn vriendin, naast hem in de auto, werd zes keer geraakt en liep zeer ernstige verwondingen op. Het tweejarige kind op de achterbank werd niet geraakt. ,,Gelukkig", aldus de rechtbank, ,,maar het heeft wel moet meemaken wat er met haar ouders is gebeurd." De rechtbank noemde de aanslag ,,nietsontziend, onverschillig en bruut".