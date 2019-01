Tot 3 jaar cel voor terreurverdachten

Twee mannen die terechtstonden voor betrokkenheid bij terrorisme, zijn maandag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot straffen tot drie jaar cel. De 30-jarige Iraaks-Zweedse Altaf T. kreeg de zwaarste straf. De acht jaar jongere Seçan A. uit Vlaardingen is veroordeeld tot dertig maanden cel waarvan twaalf voorwaardelijk.

De twee werden in 2017 op kerstavond in het centrum van Rotterdam opgepakt. Aanleiding waren vermoedens dat zij mogelijk met kerst in Rotterdam een aanslag wilden plegen. Tijdens de zitting afgelopen december bleek echter al dat het Openbaar Ministerie (OM) geen bewijs heeft kunnen vinden voor concrete plannen voor die aanslag. De rechtbank achtte dat in haar vonnis ook niet bewezen. Dat het tweetal heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie is voor de rechter wel komen vast te staan.

Het OM had vier jaar cel tegen beide mannen geëist.