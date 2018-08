Tot 3 jaar cel voor hacken iCloud-accounts

De rechtbank in Amsterdam heeft twee mannen veroordeeld tot celstraffen tot drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor onder meer het hacken en downloaden van honderden iCloud-accounts. Het duo was vooral op zoek naar pikante foto’s van jonge vrouwen.

De twee mannen (32 en 36 jaar oud, afkomstig uit respectievelijk Culemborg en Veendam) hebben zich volgens de rechtbank ook schuldig gemaakt aan identiteitsfraude. Zij deden zich voor als fotograaf en probeerden op die manier vrouwen over te halen gewaagd fotomateriaal toe te sturen.

De 32-jarige verdachte is ook veroordeeld voor het bezit van kinderpornografie. Een deel daarvan is voor hem op bestelling gemaakt in de Dominicaanse Republiek. Volgens de rechtbank heeft hij daarnaast ook de eigenaresse van een gehackte iCloud-account afgeperst. Hij dreigde naaktfoto’s van haar online te zetten als ze niet nog meer afbeeldingen zou sturen. De rechtbank heeft hem verplicht zich psychisch te laten behandelen. Bij zijn medeverdachte is een ernstige persoonlijkheidsstoornis geconstateerd. Na het uitzitten van zijn celstraf moet hij zich laten opnemen in een psychiatrische kliniek.