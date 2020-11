Tot 3,5 jaar cel geëist voor gijzelen van 65-jarige vrouw

De officier van justitie heeft dinsdag celstraffen tot 3,5 jaar geëist tegen vier verdachten die in februari dit jaar betrokken waren bij een gijzeling van een 65-jarige vrouw uit Rotterdam. De vrouw werd dagen vastgehouden in een woning in het Noord-Hollandse Wormer.

De 41-jarige Ali El A., een neef van het slachtoffer, hoorde in de rechtbank 3,5 jaar cel tegen zich eisen, net als de 29-jarige Noureddine A. uit Wormer. Tegen een 35-jarige vrouw uit Hilversum Ghizlan B. is 3 jaar geëist, tegen de 25-jarige Hilversumse medeverdachte Loubna El A. is 2,5 jaar cel geëist.

Het Rotterdamse slachtoffer dacht op 9 februari kinderkleding te verkopen aan een vrouw die had gereageerd op haar advertentie op internet. Op straat in de wijk Ommoord werd ze plotseling in een busje getrokken, kreeg ze een muts over haar hoofd en belandde ze in Wormer.

Op de avond van de gijzeling werd haar zoon benaderd voor losgeld. Uiteindelijk werd een bedrag van enkele tonnen overeengekomen. De zoon van het slachtoffer besloot de politie buiten de overdracht te houden en bracht het losgeld naar Amsterdam. Zijn moeder werd ’s nachts in Zaandam achtergelaten.

De rechtbank in Rotterdam doet op 24 november uitspraak.