Tot 25 jaar cel geëist voor liquidatie Leiden

Tegen twee mannen die terechtstaan voor een liquidatie op klaarlichte dag in Leiden, zijn in de rechtbank in Den Haag gevangenisstraffen tot vijfentwintig jaar geëist. De 25-jarige Leon N. zou een kleine twee jaar geleden een vijftigjarige man voor diens huis hebben doorzeefd met tientallen kogels, onder het oog van diverse kinderen die op straat speelden. De 36-jarige medeverdachte Mohamed H. zou de bestuurder van het busje zijn waarin de mannen wegreden. Tegen de schutter is 25 jaar cel geëist, tegen de bestuurder 22 jaar.

Het vluchtbusje werd iets verderop in Leiden gevonden, met DNA-sporen van beide verdachten en onder meer twee handvuurwapens en het automatische wapen waarmee de liquidatie is gepleegd. Waarschijnlijk is geprobeerd de auto in brand te steken, maar is dat niet gelukt.