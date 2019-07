Tot 25 jaar cel geëist voor Leidse liquidatie

In hoger beroep zijn gevangenisstraffen van 25 en 22 jaar geëist tegen een 26-jarige man uit Westzaan en een 37-jarige man uit Heerhugowaard voor een liquidatie op klaarlichte dag. Het 50-jarige slachtoffer werd in juni 2016 voor zijn woning in Leiden doorzeefd met 33 kogels en bezweek twee dagen later aan zijn verwondingen.

De strafeisen voor het gerechtshof in Den Haag zijn gelijk aan de straffen die de rechtbank vorig jaar aan de mannen oplegde.

Het vluchtbusje werd na de liquidatie iets verderop in Leiden gevonden, met DNA-sporen van beide verdachten en onder meer twee handvuurwapens en het automatische wapen waarmee de liquidatie is gepleegd. Getuigen zagen de twee mannen later op een scooter vluchten.

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de jongste verdachte heeft geschoten en de oudere man het busje bestuurde. Het is altijd onduidelijk gebleven waarom de moord is gepleegd - de verdachten kenden het slachtoffer niet. Volgens het OM is er waarschijnlijk sprake geweest van een opdrachtgever en hebben de mannen de liquidatie voor geld gepleegd.

Het hof doet op 16 juli uitspraak.