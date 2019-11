Tot 22 jaar geëist voor moordpoging spyshop

De 55-jarige Marcel S. moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 22 jaar de gevangenis in wegens de moordpoging op een medewerker van een Amsterdamse spyshop op 28 augustus 2018. Volgens het OM probeerde S. eerst met een AK47 te schieten, maar toen dit niet lukte zou hij het slachtoffer met het wapen meermalen hard op het hoofd hebben geslagen. Tegen de 21-jarige Quinzinho N., die volgens het OM de vluchtauto bestuurde, eiste de officier van justitie vijftien jaar.

Het motief voor de aanslag is nog steeds onbekend. Beide verdachten, die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, beroepen zich al sinds hun arrestatie op hun zwijgrecht. De aanklager vond dit „zeer teleurstellend”. Ook de voorzitter van de rechtbank merkte op dit „jammer” te vinden: „We tasten in het duister”.

De heftige beelden van de aanslag die een camera bij de spyshop vastlegde, werden vrijdag tijdens de zitting bij de rechtbank in Amsterdam getoond. Alleen N. keek af en toe naar het scherm, S. keek de hele zitting voor zich uit. De vader van het slachtoffer liep tijdens het vertonen van de beelden even de zaal uit. Het slachtoffer, dat zich niets van de aanslag kan herinneren, is blijvend invalide geraakt. Zijn advocaat vertelde dat hij soms zegt te wensen dat het wapen wel was afgegaan. Zij vroeg om een hoge schadevergoeding, waaronder 50.000 euro immateriële schade.

De advocaat van S. was het niet met de aanklager eens dat uit de camerabeelden duidelijk bleek dat „de onbekende man” met het wapen op het slachtoffer probeerde te schieten. Volgens hem kon daaruit slechts worden afgeleid dat met het wapen werd gedreigd.

De rechtbank doet op 14 november uitspraak.