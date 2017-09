Tot 21 jaar geëist voor moord op Yvon Pfaff

Tegen vijf verdachten van de moord op de 49-jarige Yvon Pfaff uit Ochten zijn in hoger beroep opnieuw hoge straffen geëist. Het verbrande lichaam van het 49-jarige slachtoffer werd in juni 2014 in een uitgebrande auto in Sint-Michielsgestel gevonden. Hij was door de vrouwelijke verdachte naar een vakantiehuisje gelokt, waarna hij met een vuurwapen werd omgebracht. Zijn lichaam stopten ze in een auto die ze in brand staken. De reden voor de moord is nooit duidelijk geworden.

Vier mannen en de vrouw hoorden de aanklager voor het gerechtshof in Den Bosch straffen eisen van 21 jaar (twee maal), 19, 15 en 13 jaar. De hoofdverdachten waren eerder door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot dezelfde straffen zoals nu geëist zijn. Twee andere verdachten kregen toen 8 en 6 jaar opgelegd, maar de advocaat-generaal eiste maandag tegen hen 15 en 13 jaar gevangenisstraf.