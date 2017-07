Tot 20 jaar cel voor liquidatiepoging Diemen

Vijf mannen zijn donderdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tussen de twaalfenhalf en twintig jaar voor een liquidatiepoging in Diemen-Noord in november 2015. De mannen zijn tussen de 24 en 34 jaar.

Het slachtoffer wist de aanslag te overleven, hoewel er minstens 34 keer op hem is geschoten met semiautomatische wapens en hij meerdere keren werd geraakt. De schietpartij vond plaats op klaarlichte dag in een woonwijk.

De twee schutters kregen de zwaarste straffen van twintig jaar cel opgelegd. Hun chauffeur kreeg zestien jaar. De twee mannen die het slachtoffer hebben gevolgd zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van veertien en twaalfenhalf jaar.