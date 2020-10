Tot 20 jaar cel geëist voor aanslagen die begonnen in Oss

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag celstraffen van vijftien en twintig jaar geëist tegen twee mannen die worden verdacht van een reeks aanslagen. De geweldsgolf begon in februari 2018 met een autobrand voor een woning in Oss. Ook gooiden ze twee molotovcocktails in de woning van de man die zich in juli in brand stak bij het het gemeentehuis van Oss.

Het OM beschouwt de aanslag op het huis als een poging tot moord. „Als je twee molotovcocktails in een woning gooit waar waarschijnlijk iemand verblijft, dan is de kans meer dan aanzienlijk dat er doden vallen. Een poging tot moord dus”, zei de officier van justitie.

Het OM beschouwt ook de aanslag in augustus 2018 op een café aan de Berghemseweg in Oss als een moordaanslag. Dat betrof een aanslag met een krachtige scherfgranaat. De mannen stonden daarnaast terecht voor het laten ontploffen van een brandbom in Haarlem, een brand in Leende en een aanslag op een woning aan de Eindhovense Keldermansstraat met een handgranaat.

De twee werden in oktober 2018 opgepakt in een vakantiepark in Belfeld in Limburg. Een derde verdachte werd kort daarna opgepakt in Maarsbergen, hij staat donderdag 5 november voor de rechter. De derde verdachte staat ook terecht voor de moord op de 51-jarige Henk Baum uit Nistelrode. Baum werd in maart 2018 in Schaijk doodgeschoten in zijn auto.

Volgens justitie lijkt het erop dat de aanslagen in opdracht werden gepleegd. „Zij hebben het voor het geld, voor beloftes of voor status gedaan. Het getuigt in mijn ogen van een totaal gebrek aan geweten en empathie. Dan ben je niet meer sneu, niet gek, maar gewoon in- en inslecht”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank in Den Bosch doet donderdag 12 november uitspraak.