Tot 2 jaar cel geëist tegen Satudarah-leden

Vier leden van Satudarah en de ‘supportgroep’ Saudarah uit Enschede hangen celstraffen van één tot twee jaar boven het hoofd wegens onder meer handel in cocaïne in het supportershome Vak P van FC Twente. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste de straffen vrijdag bij de behandeling van de zaak bij de rechtbank in Almelo.

Het OM acht ze ook schuldig aan verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook wil de aanklager dat ze onmiddellijk weer in de gevangenis worden gezet. Over dit laatste zal de rechtbank later op de dag uitspraak doen.

Satudarah-kopstuk Laurence S. (46) was volgens het OM de man die als portier en toezichthouder van het supportershome de drugshandel faciliteerde. Hij hielp leden van Satudarah/Saudarah de toegangscontrole te omzeilen. S. en Saudarah-voorman Christiaan P. (41), die de cocaïne-verkoop regelde, hoorden twee jaar cel tegen zich eisen. Twee anderen moeten van OM een jaar de cel in. De zaak tegen een vijfde verdachte is aangehouden omdat hij er wegens ziekte vrijdag niet bij kon zijn.