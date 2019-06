Tot 16 jaar cel geëist fatale overval Gees

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep straffen van zestien en dertien jaar geëist tegen de drie mannen die worden verdacht van een woningoverval in het Drentse Gees, waarbij in juni 2016 de 69-jarige bewoner om het leven kwam.

Volgens het OM hebben de mannen van 30, 28 en 23 jaar zich schuldig gemaakt aan zogeheten gekwalificeerde doodslag. Dat de één waarschijnlijk meer geweld heeft gebruikt dat de ander, vindt de aanklager niet relevant. De mannen dachten veel geld te vinden in de woning van het slachtoffer en zijn vriendin. De uiteindelijke buit bedroeg 5000 euro en sieraden.

De hoogste eis bij het hof in Leeuwarden was voor Amsterdammer Albdelhak B. (30). Hij heeft als enige ontkend dat hij erbij was, hoewel zijn DNA in de woning is gevonden en de medeverdachten hem aanwijzen als dader.

De zaak van de vierde verdachte, de Belg Fidan J. (28), moet worden overgedaan bij de rechtbank, vindt het OM. De rechtbank verklaarde het OM vorig jaar niet-ontvankelijk in zijn zaak, omdat politie en justitie fouten hebben gemaakt met een proces-verbaal van een getuigenverklaring. De rechtbank stelde te zijn misleid door de voormalige zaakofficier, omdat ze het document in het dossier van de zaak had gevoegd, terwijl ze wist dat er fouten in stonden. J. zat daardoor een paar maanden onterecht in voorarrest.

In hoger beroep erkent het OM dat fouten zijn gemaakt, maar het vindt de conclusie van de rechtbank te ver gaan. De aanklager vindt de fouten, waarvoor de voormalige zaakofficier inmiddels schriftelijk is berispt, niet zo ernstig dat J. vrijuit kan gaan. Voor de andere drie verdachten moet de bewuste getuigenverklaring worden uitgesloten van het bewijs, aldus het OM. De rechtbank gaf die mannen strafvermindering en veroordeelde ze tot twaalf en zes jaar cel. Volgens de aanklager in hoger beroep zijn de gemaakte fouten niet van invloed geweest op hun strafproces en is strafvermindering niet nodig.

De uitspraak van het hof wordt verwacht op 25 juli.