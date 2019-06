Tot 16 jaar cel geëist fatale overval Gees

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep straffen van zestien en dertien jaar geëist tegen de drie mannen die worden verdacht van een woningoverval in het Drentse Gees, waarbij in juni 2016 de 69-jarige bewoner om het leven kwam.

Volgens het OM hebben de mannen van 30, 28 en 23 jaar zich schuldig gemaakt aan zogeheten gekwalificeerde doodslag. Dat de één waarschijnlijk meer geweld heeft gebruikt dat de ander, vindt de aanklager niet relevant. De mannen dachten veel geld te vinden in de woning van het slachtoffer en zijn vriendin. De uiteindelijke buit bedroeg 5000 euro en sieraden.

De hoogste eis was voor Amsterdammer Albdelhak B. (30). Hij heeft als enige ontkend dat hij erbij was, hoewel zijn DNA in de woning is gevonden en de medeverdachten hem aanwijzen als dader.