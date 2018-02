Tot 15 jaar cel in martelzaak Sommelsdijk

De zes verdachten van een omvangrijke misbruik- en mishandelingszaak in Sommelsdijk zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot lange celstraffen. De twee hoofdverdachten Lionel van G. en Jaap S. zijn veroordeeld tot vijftien jaar cel. Twee anderen kregen andere tot zes jaar cel en nog twee kregen voorwaardelijke straffen. Het Openbaar Ministerie had celstraffen tot zestien jaar geëist.

Drie slachtoffers werden door het zestal met extreem geweld mishandeld en vernederd. Zo zouden de verdachten met rubberen kogels hebben geschoten en onder meer haar in brand hebben gestoken. Ook zou een slachtoffer zijn verkracht met voorwerpen en werd deze gewaterboard. De slachtoffers zijn ook wekenlang gevangen gehouden.

Het geweld voltrok zich in een periode van enkele weken en begon in juli 2016. De martelingen en verkrachtingen vonden plaats in het ouderlijk huis van een van de slachtoffers, een zwakbegaafde twintiger met een autistische stoornis. Ook in de woning van een van de verdachten ging het geweld door.

De zaak kwam aan het licht toen een van de slachtoffers uiteindelijk met zijn verhaal naar de politie stapte. Daarna werd ook duidelijk dat er sprake was van nog een derde slachtoffer.

Binnen de groep verdachten komen traumatische jeugdervaringen, drank- en drugsgebruik veelvuldig voor. De meeste verdachten hebben een lager IQ dan gemiddeld. Bij drie van hen is volgens de rechtbank sprake van verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Het motief voor het geweld is nog steeds onduidelijk. Het lijkt er op dat de verdachten elkaar hebben opgehitst. Bij twee van de slachtoffers speelde volgens de verdachten mee dat zij „pedo’s” zouden zijn, die aan kinderen zouden hebben gezeten of kinderporno zouden hebben gehad.

Beide slachtoffers werden met geweld gedwongen tot een ‘bekentenis’. Of daarvoor verder bewijs was, deed kennelijk niet ter zake. Een van de slachtoffers is ooit door de rechtbank vrijgesproken van ontucht. Kinderporno was er niet.

De verdachten werden ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de slachtoffers tot maximaal 30.000 euro.