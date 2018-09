Tot 14 jaar cel voor fatale ripdeal in 2001

Drie Belgen zijn maandag veroordeeld tot celstraffen van veertien, veertien en dertien jaar voor hun rol bij een fatale ripdeal in 2001 in Bladel (Noord-Brabant). Volgens de rechtbank in Den Bosch zijn ze alle drie schuldig aan de dood van wiethandelaar Jan van Mosselveld, ook al is niet duidelijk geworden wie hem heeft doodgeschoten. De aanklager eiste tegen de drie elk zestien jaar.

De destijds twintigjarige Belgen uit Beringen hadden op 22 augustus 2001 een afspraak met de Bladelse softdrugsdealer. Volgens de rechtbank staat vast dat de gewapende mannen het plan hadden om de wietverkoper in zijn appartement te beroven van drugs en geld. Tijdens een worsteling werd het slachtoffer met drie schoten om het leven gebracht.

De politie kwam de verdachten in 2015 op het spoor door een match in de Belgische DNA-databank, omdat bloed van verdachte Avni K. na de schietpartij in het appartement was gevonden. Na zijn arrestatie meldden de twee medeverdachten Serkan K. en Kemal K. zich bij de Nederlandse politie. Op de vraag wie de fatale schoten heeft gelost wijzen de drie verdachten naar elkaar.

Avni K. en Serkan K. krijgen de zwaarste straffen omdat ze hun aandeel hebben gebagatelliseerd en geen spijt hebben betuigd.

De drie veroordeelden moeten bovendien schadevergoeding betalen aan een vriend van het slachtoffer die tijdens de ripdeal in het appartement aanwezig was en werd bedreigd. Ook de nabestaanden krijgen een schadevergoeding.