Tot 14 jaar cel geëist voor mega-invoer coke

Tegen een 56-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Oosterhout heeft het Openbaar Ministerie dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam respectievelijk veertien en twaalf jaar cel geëist. Het tweetal zou betrokken zijn geweest bij de import van in totaal ruim 10.000 kilo cocaïne, via de haven van Antwerpen. De twee partijen drugs hadden een straatwaarde van meer dan een half miljard euro.

De drugs kwam in twee verschillende ladingen met bananen uit Zuid-Amerika binnen in de Antwerpse haven, in december 2017 (7000 kilo) en in augustus 2018 (3500 kilo). Volgens het OM zijn de drugs na aankomst in de haven door het transportbedrijf van een van de hoofdverdachten naar Nederland gebracht.

Twee medeverdachten, een 32-jarige Amsterdammer en een 65-jarige Belg, hoorden straffen van zes en negen jaar tegen zich eisen. Een van hen had een dekmantelbedrijf opgericht, de ander fungeerde als chauffeur.

Volgens het OM vertegenwoordigen de onderschepte transporten „een aanzienlijk deel van de volledige cocaïnemarkt van Europa”. In 2017 werd in Nederland 14.600 kilo in beslag genomen, in België 45.000 kilo.

Invoer van cocaïne op deze schaal brengt veel andere zware misdaad met zich mee, benadrukt het OM, waaronder het omkopen van ambtenaren en het witwassen van crimineel geld tot aan de golf liquidaties.

„De internationale cocaïnehandel is zonder enige twijfel de motor en drijfveer achter de georganiseerde misdaad”, aldus de officier van justitie. „Binnen en buiten Nederland. Wrang genoeg zijn er tal van voorbeelden te geven van hoe deze georganiseerde misdaad zich op de straat laat gelden. In de laatste jaren en maanden lijkt de maatschappij hier steeds vaker mee geconfronteerd te worden. De voorbeelden zijn eindeloos en lijken steeds grenzen te verleggen qua gruwelijkheid.”

De rechtbank verwacht in de zaak tegen de vier verdachten vóór de kerst uitspraak te doen.