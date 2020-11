Tot 14 jaar cel geëist voor grote drugstransporten

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag celstraffen tot veertien jaar geëist tegen een groep van vijf mannen die verdacht wordt van het jarenlang organiseren van grote drugstransporten naar Engeland. De zaak tegen twee mannen, onder wie de hoofdverdachte Marcel D., wordt pas op een later moment behandeld. D. wordt ook nog verdacht van een liquidatie.

De groep handelde volgens het OM zogenaamd in automaterialen. „Voor de drugstransporten werden honderden jumpstarters bij verschillende leveranciers aangekocht. De accu’s in deze jumpstarters werden eruit gehaald en vervangen door een hoeveelheid drugs nadat de binnenkant met lood was bekleed”, aldus justitie. In Engeland werd de drugs eruit gehaald en daarna werd de lading weer terug naar Nederland gestuurd. Dit gebeurde tientallen keren tussen 2013 en 2018, denkt het OM.

De bendeleden communiceerden met elkaar via versleutelde telefoons. Tegen de 33-jarige hoofdverdachte uit Nieuwegein is de hoogste straf geëist. Tegen drie anderen, die ook deel uit maakten van de criminele organisatie, is zes, acht en negen jaar cel geëist. Tegen de 37-jarige verdachte uit Nieuwegein, die alleen betrokken was bij export van drugs in 2013, eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van 48 maanden.

In loodsen, garageboxen en de woningen van verdachten zijn onder meer handgranaten, wapens, munitie, gestolen auto’s en een brandkast gevonden.

De zaak tegen Marcel D. wordt eind januari door de rechtbank Midden-Nederland behandeld. Zijn zaak werd recent opgeschort omdat hij een nieuwe advocaat heeft. Hij wordt ook verdacht van de moord op de 70-jarige crimineel Wout Sabee in 2016. De twee zouden een conflict hebben gehad over een in beslag genomen partij drugs. Er zijn drie dagen voor uitgetrokken. De laatste dag komt ook de zaak tegen een 33-jarige medeverdachte aan bod, die kon nu niet behandeld worden vanwege corona.