Tot 13 jaar cel voor moordpoging in spyshop

Wegens de moordpoging op een medewerker van een Amsterdamse spyshop is de 55-jarige Marcel S. veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf. Volgens de Amsterdamse rechtbank sloeg S. op 28 augustus 2018 met een AK47-geweer in op het slachtoffer, nadat hij eerst vergeefs had geprobeerd hem neer te schieten. Tegen S. was twintig jaar gevangenisstraf geëist.

De 21-jarige Quinzinho N. kreeg donderdag voor het besturen van de vluchtauto een veel lagere straf opgelegd dan geëist: twee jaar jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Tegen hem was vijftien jaar cel geëist. In tegenstelling tot het Openbaar Ministerie (OM) vond de rechtbank echter dat het zogenoemde adolescentenstrafrecht moest worden toegepast. Daarbij is meer ruimte voor een pedagogische aanpak en de rechtbank zag nog mogelijkheden N. „op het juiste spoor” te brengen. Bovendien achtte de rechtbank medeplichtigheid bewezen en niet het zwaardere medeplegen.

Het motief voor de aanslag is nog steeds onbekend. Het slachtoffer heeft maanden moeten revalideren en heeft door de aanslag hersenletsel opgelopen. „Hij is voor dood achtergelaten”, aldus de rechtbank tijdens de uitspraak. S. en N. moeten hem ruim 175.000 euro schadevergoeding betalen.