Tot 12 jaar cel geëist tegen cocaïnebende

Tegen dertien verdachten van de handel en invoer van harddrugs zijn voor de rechtbank in Amsterdam straffen geëist tussen de zes maanden en twaalf jaar cel. Voor twee verdachten eiste de aanklager vrijspraak. De betrokkenen hebben volgens het Openbaar Ministerie (OM) als bende drugstransporten geregeld en uitgevoerd. Dat gebeurde in 2016, via een legaal transportbedrijf in de regio Rotterdam.

De verdachten zijn allen mannen, tussen de 32 en 62 jaar, afkomstig uit Leeuwarden, Amsterdam, Rotterdam, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Schiedam, Maassluis en Oud-Beijerland. Twee van hen hadden geen vaste woonplaats.

De zaak kwam aan het rollen na informatie uit Groot-Brittannië over dubieuze zaken en een anonieme melding in 2015. Spil van het onderzoek werd het transportbedrijf, waarvan de eigenaren en medewerkers zich naast reguliere transporten buiten kantoortijden met drugszaken bezighielden.

Ze zouden zeker zes cocaïnetransporten hebben georganiseerd in ruim drie maanden tijd, totdat de politie ingreep.