Tot 10 jaar cel in drugszaak Party King

De vier hoofdverdachten in de grote operatie Trefpunt tegen drugscriminaliteit in Brabant zijn dinsdag veroordeeld tot celstraffen van 10, 9, 8 en 3,5 jaar. De vier mannen zijn volgens de rechtbank in Den Bosch onder andere schuldig aan deelname aan een criminele organisatie die synthetische drugs produceerde en verkocht.

De straffen voor de hoofdverdachten vallen lager uit dan geëist omdat niet voor alle beschuldigingen genoeg bewijs is.

Trefpunt was volgens het Openbaar Ministerie de grootste drugsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis. Tijdens het voorafgaande onderzoek werd maandenlang afgeluisterd en geobserveerd bij het partyverhuurbedrijf Party King in Best, een dekmantel en ontmoetingsplaats voor honderden criminelen.